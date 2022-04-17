Зеленский: я больше не доверяю словам отдельных мировых лидеров, только их действиям

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему трудно поверить в надежность некоторых стран и лидеров после эскалации войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины в интервью CNN спросил

Владимира Зеленского спросили, считает ли он сейчас “пустыми” заявления, когда мировые лидеры используют словосочетание “никогда больше” — лозунг, который ассоциируется с Холокостом и часто произносится после преступлений против человечества.

— Вы потеряли предков в Холокосте. Каждый год в День памяти жертв Холокоста политики выступают с заявлениями, в которых говорится: “Никогда больше, никогда больше”. Сейчас эти заявления, наверное, кажутся вам очень пустыми. Когда мир говорит “никогда больше”, они когда-нибудь имеют это в виду? — спросил журналист.

Зеленский ответил, что больше не доверяет множеству мировых лидеров.

— Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине, мы — я имею в виду, что я не верю в это чувство, что мы должны верить — некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации со стороны России мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому, — сказал перзидент Украины.

Он добавил, что не верит даже документальным гарантиям безопасности и международному праву, поскольку война в Украине бушует, а Россия совершает военные преступления.

— Я даже не верю документам, потому что у нас также есть Будапештский меморандум. Я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины сказал в интервью, что его вера и убежденность заключается в практических, ощутимых усилиях и украинском народе.

— Мы просто верим в договорные, прагматичные вещи. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, дайте нам руку, поддержите нас, дайте нам денег и остановите Россию, пните Россию. Вы можете это сделать, если вы друг. Если вы думаете об этой демократии и обо всем только в этот момент, потому что у нас одинаковые мысли, если мы говорим о свободе, а не потому что мы хотим вести диалог о свободе, — сказал он.

Президент добавил, что единственная вера, которая остается, это вера в себя, украинский народ и Вооруженные силы Украины

— Вера в то, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и действиями. И это все. Никогда больше… Действительно, все об этом говорят, но, как видите, не у всех хватает смелости, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что завершение войны необходимо, однако официальный Киев не будет идти на серьезные уступки в переговорах.

Владимир Зеленский также ранее заявлял, что Украина не откажется от своей территории на востоке, чтобы прекратить войну с Россией. Он отметил, что украинские военные готовы бороться с российскими захватчиками на Донбассе в битве, которая, по его словам, может повлиять на ход всей войны.