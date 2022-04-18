Затримані колишні працівники Медведчука активно дають свідчення – Арестович

Люди, які працювали на Медведчука активно дають свідчення та розповідають усе, що їм відомо.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв’ю.

– Окрім Медведчука затримали багато людей Медведчука. А їм приховувати вже нічого, – розповів Арестович.

За словами Арестовича, ці люди просто працювали, отримували зарплатню, вони не можуть розраховувати на обмін, як Медведчук. Саме тому, колишні працівники головного в’язня країни, активно дають свідчення.