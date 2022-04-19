Яйца Фаберже и около 100 картин: полиция провела обыски в домах Медведчука

Следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции проводят досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

В ходе санкционированного обыска 18 апреля в Киеве и Киевской области полицейские обнаружили около 100 картин и антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного избранника.

Кроме того, нашли охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

В Нацполиции отметили, что сумма выявленного имущества устанавливается. Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

В Нацполиции напомнили, что ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства.

Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста. Сотрудники СБУ задержали нардепа 12 апреля, когда он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.