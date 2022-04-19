Яйця Фаберже та близько 100 картин: поліція провела обшуки у будинках Медведчука

Слідчі Головного слідчого управління спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час санкціонованого обшуку 18 квітня у Києві та Київській області поліцейські виявили близько 100 картин та антикварні речі, що належить родині затриманого народного обранця.

Окрім цього знайшли мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже.

У Нацполіції зазначили, що сума виявленого майна наразі встановлюється. Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

У Нацполіції нагадали, що раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, мистецтва та транспортні засоби.

Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, 27 лютого втік із-під домашнього арешту. Співробітники СБУ затримали нардепа 12 квітня, коли він намагався покинути країну, переодягнувшись у військову форму.