24 февраля 2022 года молодая семья в Мариуполе собиралась забирать правоустанавливающие документы на собственную квартиру. Сейчас квартиры нет — дом разрушен.

— Мы проснулись 24 февраля от звонка мужу. Не было еще четырех часов утра, — рассказала Оля, жена бойца полка Азов. — Мужа вызвали на службу. И все. А в этот день мы собирались ехать за документами на квартиру, которая у нас наконец-то появилась.

Дом с их новым жильем практически разрушен. Остались только стены.

Оля вместе с подругой, с которой они провели 30 суток в мариупольском подвале, спасаясь от обстрелов и бомбардировок, не собирались уезжать сначала.

— Никто ведь не думал, что получится так, как получилось, — продолжила Ольга. — В Мариуполе мои родители, родители мужа. И я бы не уехала, но россияне подожгли дом, и нас просто выкурили из убежища. Не стало воды, еды, ничего.

Ольга — из многодетной семьи. Родители с семьей уехали в пригород Мариуполя на дачу, где им удалось выжить на припасах. Но выезжать оттуда они до сих пор не собираются.

— Скорее всего, нет такой возможности, — предположила Ольга. — Я с ними недавно связалась, они остаются там.

С родителями мужа нет связи с 1-2 марта.

— У них маленький ребенок — 9 месяцев, — рассказала девушка. — И не знаю, что с ними, где они. Их дом, как и близлежащие, выгорел полностью.

Связи с мужем практически нет. Иногда кто-нибудь из сослуживцев выбирается из укрытия, чтобы поймать связь и отправить весточку родным всех, кто жив.

У меня есть свой талисман – кот, которого выбрал муж. Его я не могла оставить, увезла с собой.

— Последний раз две недели назад я получила сообщение, что он жив и здоров, — сказала жена азовца. — Мне сейчас этого достаточно.

Наши ребята в Мариуполе стоят более 50 дней. Они получают ранения, гибнут, падают в обмороки от усталости и голода, но они стоят.

— Власти говорят, что нельзя деблокировать город, но ведь там наши парни, которые стоят, и будут стоять дальше. Они делают невозможное, удерживая оборону, — говорит Ольга. — И власть должна сделать тоже что-то нереальное, чтобы помочь им выстоять, вернуть их живыми. А тех, кто погиб, надо похоронить по-человечески.

Зеленый коридор — это не выход, уверена жена бойца. В нашей истории уже был такой трагический случай. Они не выйдут из того коридора, который им могут предоставить. Это будет сделано только для того, чтобы выманить их из укрытия.

— Нам остается только надеяться и верить, что они останутся живы, — сказала Ольга. — Мы здесь держимся, пока держатся они. А они в Мариуполе держатся, пока держимся мы.

Ничего другого не остается, считают родные бойцов-азовцев.