Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Оформление вида для возвращения в Украину станет возможным через Дію — МИД

Илья Нежигай редактор ленты
Дмитро Кулеба

Оформление удостоверений для возвращения в Украину будет бесплатно оформляться в приложении Дія.

О соответствующем поручении на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дія, – написал глава внешнеполитического ведомства.

Он также анонсировал готовящиеся “другие решения”, но не уточнил, о чем идет речь.

Добавим, что удостоверение личности на возвращение в Украину – это документ, подтверждающий гражданство Украины и дающий право на возвращение в украинское государство. Оформление производится благодаря украинским посольствам и консульствам на территории иностранных государств.

Оформление вида разрешено для украинцев, потерявших документ, удостоверяющий личность, за границей или если этот документ по определенным причинам стал недействительным.

Ранее стоимость оформления документа составила около 30 долларов.

18 апреля Государственная пограничная служба Украины, руководствуясь постановлением Кабмина, продлила возможность пересечения границы для граждан Украины по внутренним паспортам.

Читайте
Кто из мужчин с 18 до 60 лет может выехать за границу в период военного положения

Источник: Dmytro Kuleba

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка