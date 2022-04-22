Оформление удостоверений для возвращения в Украину будет бесплатно оформляться в приложении Дія.

О соответствующем поручении на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дія, – написал глава внешнеполитического ведомства.

Он также анонсировал готовящиеся “другие решения”, но не уточнил, о чем идет речь.

Добавим, что удостоверение личности на возвращение в Украину – это документ, подтверждающий гражданство Украины и дающий право на возвращение в украинское государство. Оформление производится благодаря украинским посольствам и консульствам на территории иностранных государств.

Оформление вида разрешено для украинцев, потерявших документ, удостоверяющий личность, за границей или если этот документ по определенным причинам стал недействительным.

Ранее стоимость оформления документа составила около 30 долларов.

18 апреля Государственная пограничная служба Украины, руководствуясь постановлением Кабмина, продлила возможность пересечения границы для граждан Украины по внутренним паспортам.

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Источник: Dmytro Kuleba