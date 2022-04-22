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Факти / Україна / Суспільство

Оформлення посвідки для повернення до України стане можливим через Дію – МЗС

Ілля Нежигай редактор стрічки
Дмитро Кулеба

Оформлення посвідчень для повернення до України буде безкоштовно оформлюватись в застосунку Дія.

Про відповідне доручення на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії, – написав очільник зовнішньополітичного відомства.

Він також анонсував “інші рішення”, які готуються, але не уточнив, про що мова.

Додамо, що посвідчення особи на повернення до України — це документ, який підтверджує громадянство України і дає право на повернення до української держави. Оформлення відбувається завдяки українським посольствам та консульствам на території іноземних держав.

Оформлення посвідки дозволено для українців, що втратили документ, що посвідчує особу, за кордоном або якщо цей документ із певних причин став недійсним.

Раніше вартість оформлення документу становила близько $30.

18 квітня Державна прикордонна служба України, керуючись постановою Кабміну, продовжила можливість перетину кордону для громадян України за внутрішніми паспортами.

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Джерело: Dmytro Kuleba

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Фото: УНІАН

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