Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Гореть вам в аду: мэр Одессы о ракетных ударах по жилым домам

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Гореть вам в аду: мэр Одессы о ракетных ударах по жилым домам

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал ракетные обстрелы жилой инфраструктуры в городе.

В видеообращении он предстал перед разрушенным оккупантами домом, который Россия назвала “военным объектом”.

– У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом. То, что они поразили своим высокоточным оружием – это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждены 8 погибших, среди которых — трехмесячный ребенок, девочка, одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари вы, и гореть вам в аду! – сказал мэр.

Отметим, что в субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

В результате обстрела погибли восемь человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что погибших людей может быть больше.

Читайте
Россию нужно признать спонсором терроризма: Кулеба о ракетном ударе по Одессе

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка