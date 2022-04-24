Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал ракетные обстрелы жилой инфраструктуры в городе.

В видеообращении он предстал перед разрушенным оккупантами домом, который Россия назвала “военным объектом”.

– У меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом. То, что они поразили своим высокоточным оружием – это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждены 8 погибших, среди которых — трехмесячный ребенок, девочка, одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари вы, и гореть вам в аду! – сказал мэр.

Отметим, что в субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

В результате обстрела погибли восемь человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что погибших людей может быть больше.