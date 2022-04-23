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Факты / Украина / Общество

Россию нужно признать спонсором терроризма: Кулеба о ракетном ударе по Одессе

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Россию нужно признать спонсором терроризма: Кулеба о ракетном ударе по Одессе

Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

Он призвал признать Россию спонсором терроризма и относиться к ней соответственно.

— Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней соответствующим образом, — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что с Россией не должно быть ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. По его словам, сегодня нужна стена между цивилизацией и варварами, которые наносят ракетные удары по мирным городам.

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23 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждены многоэтажный жилой дом и объекты городской инфраструктуры.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в результате обстрела погибли пять человек, еще 18 ранены.

По данным Воздушного командования Юг, ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 в России с акватории Каспийского моря.

Источник: Дмитрий Кулеба

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