Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

Он призвал признать Россию спонсором терроризма и относиться к ней соответственно.

— Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней соответствующим образом, — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что с Россией не должно быть ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. По его словам, сегодня нужна стена между цивилизацией и варварами, которые наносят ракетные удары по мирным городам.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

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23 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждены многоэтажный жилой дом и объекты городской инфраструктуры.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в результате обстрела погибли пять человек, еще 18 ранены.

По данным Воздушного командования Юг, ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 в России с акватории Каспийского моря.

Источник: Дмитрий Кулеба