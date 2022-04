Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

Он призвал признать Россию спонсором терроризма и относиться к ней соответственно.

Глава МИД добавил, что с Россией не должно быть ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. По его словам, сегодня нужна стена между цивилизацией и варварами, которые наносят ракетные удары по мирным городам.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022