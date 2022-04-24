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Факти / Україна / Суспільство

Горіти вам у пеклі: мер Одеси про ракетні удари по житлових будинках

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Горіти вам у пеклі: мер Одеси про ракетні удари по житлових будинках

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував ракетний обстріл житлової інфраструктури в місті.

У відеозверненні він постав перед зруйнованим окупантами будинком, який Росія назвала “воєнним об’єктом”.

– У мене за спиною те, що окупанти називають воєнним об’єктом. Те, що вони сьогодні вразили своєю високоточною зброєю – це вони називають військовим об’єктом. Вже зараз підтверджено 8 загиблих, серед яких – тримісячна дитина, дівчинка, одеситка, яка так і не побачила життя. Тварі ви, і горіти вам у пеклі! – сказав мер.

Зазначимо, що у суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

Внаслідок обстрілу загинуло вісім людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що загиблих людей може бути більше.

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