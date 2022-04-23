Российская армия имеет существенные проблемы с пополнением личного состава и продолжает принудительно мобилизовать в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях войска РФ используют гражданские грузовики.

Захватчики используют украденную сельскохозяйственную технику для военных нужд.

Во временно оккупированном городе Волчанск младший медицинский персонал заведений здравоохранения принудительно отправляют для оказания медпомощи российской армии, которая находится на линии столкновения с украинскими защитниками.

Враг имеет существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, есть трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.

В Балаклее захватчики используют возможности городской поликлиники из-за увеличения количества раненых.

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На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, обстреливая возле населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается взять под контроль Попасную и Рубежное, готовится к наступлению на Северодонецк.

Фото: Генштаб ВСУ