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Факты / Украина / Общество

Российские войска имеют проблемы с пополнением личного состава — ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска имеют проблемы с пополнением личного состава — ВСУ

Российская армия имеет существенные проблемы с пополнением личного состава и продолжает принудительно мобилизовать в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях войска РФ используют гражданские грузовики.

Захватчики используют украденную сельскохозяйственную технику для военных нужд.

Во временно оккупированном городе Волчанск младший медицинский персонал заведений здравоохранения принудительно отправляют для оказания медпомощи российской армии, которая находится на линии столкновения с украинскими защитниками.

Враг имеет существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, есть трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов.

В Балаклее захватчики используют возможности городской поликлиники из-за увеличения количества раненых.

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Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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