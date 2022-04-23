Російська армія має суттєві проблеми з поповненням особового складу та продовжує примусово мобілізувати до лав окупаційних військ жителів Херсонської області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово захоплених територіях війська РФ використовують цивільні вантажівки.

Загарбники використовують викрадену сільськогосподарську техніку для військових потреб.

У тимчасово окупованому місті Вовчанськ молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляють для надання меддопомоги російській армії, яка перебуває на лінії зіткнення з українськими захисниками.

Ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів.

У Балаклеї загарбники використовують можливості міської поліклініки через збільшення кількості поранених.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, обстрілюючи біля населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається взяти під контроль Попасну та Рубіжне, готується до наступу на Сєверодонецьк.

Фото: Генштаб ЗСУ