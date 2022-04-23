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Факты / Украина / Общество

Сдавал российским войскам позиции ВСУ: украинца подозревают в госизмене

Юля Захарченко редактор ленты
Сдавал российским войскам позиции ВСУ: украинца подозревают в госизмене

Задержан житель Покровска, который сообщал российским наемникам сообщения о местонахождении Вооруженных сил Украины и нашей техники на территории Донецкой области. Вражеская страна использовала эту информацию во время полномасштабной вооруженной агрессии против украинских городов.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в апреле 2022 года мужчина добровольно сотрудничал с оккупационной армией Российской Федерации. Он передавал наемнику РФ со своего аккаунта в соцсети информацию о дислокации ВСУ и вооружении.

С помощью жителя Покровского войска РФ знали больше информации о передвижении Вооруженных сил Украины и использовали ее в преступных целях.

Мужчину задержали, применив меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Следователи сообщили гражданину Украины о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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