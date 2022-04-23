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Факти / Україна / Суспільство

Здавав російським військам позиції ЗСУ: українця підозрюють у держзраді

Юля Захарченко редакторка стрічки
Здавав російським військам позиції ЗСУ: українця підозрюють у держзраді

Затримано жителя Покровська, який повідомляв російським найманцям повідомлення про місцеперебування Збройних сил України та нашої техніки на території Донецької області. Ворожа країна використовувала цю інформацію під час повномасштабної збройної агресії проти українських міст.

За даними Офісу генерального прокурора України, у квітні 2022 року чоловік добровільно співпрацював з окупаційною армією Російської Федерації. Він передавав найманцю РФ зі свого акаунту в соцмережі інформацію про дислокацію ЗСУ та озброєння.

За допомогою жителя Покровська війська РФ знали більше інформації про пересування Збройних сил України та використовували її у злочинних цілях.

Чоловіка затримали, застосувавши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Слідчі повідомили громадянину України про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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