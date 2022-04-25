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Факты / Украина / Общество

Девять прилетов ракет: Кременчуг подвергся массовым обстрелам оккупантами

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты массово обстреляли город Кременчуг Полтавской области. Девять ракет попали в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

– Уже девять российских ракет этим вечером ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день, – написал он.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушении уточняется. Все подробности будут сообщены позже.

Также Лунин призвал жителей области не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги.

Перед этим глава ОВА сообщил о пяти ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Полтавской области. Город, подвергшийся атакам России, не назывался.

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