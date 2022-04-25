На Великдень, 24 квітня, російські окупанти масово обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Дев’ять ракет потрапили в об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

– Вже дев’ять російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день, – написав він.

Він зазначив, що інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється. Усі подробиці буде повідомлено пізніше.

Також Лунін закликав мешканців області не виходити з укриттів до скасування повітряної тривоги.

Перед цим голова ОВА повідомив про п’ять ракетних ударів по об’єктах інфраструктури у Полтавській області. Місто, яке зазнало атак Росії, не називалося.