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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли Чугуев на Харьковщине, один мужчина погиб, трое получили ранения

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Чугуїв

В Пасху, 24 апреля, российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 59-летний мужчина, еще трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

В городе поврежден и разрушен ряд жилых домов. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

— Спасибо полицейским Чугуевым, которые сегодня, в Святой для православных день, пришли на помощь раненым от обстрелов “г…росами” местным жителям. Снова раненый ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра, правой и левой голени. Мать 1986 рождения диагноз: осколочные ранения левого бедра, — написал он.

Также ранения получил местный житель 1953 года рождения. Его диагноз – осколочные ранения спины и открытый пневмоторекс (скопление воздуха в плевральной полости).

Около 18.50 прокуратура Харьковской области сообщила, что в результате обстрелов погиб 59-летний мужчина. Полиция и местные власти сначала не сообщали о погибших.

Кроме этого, оккупанты открыли артиллерийский огонь по селу Малиновка Чугуевского района, из-за чего ранения получили женщина и мужчина.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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