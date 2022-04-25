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Факты / Украина / Общество

Долго сидеть в госпитале не собираюсь: пилот Роман Василюк освобожден из плена

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Долго сидеть в госпитале не собираюсь: пилот Роман Василюк освобожден из плена

Украинского пилота Романа Василюка освободили из российского плена. В настоящее время он получает медицинскую помощь.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

— Подполковник Роман Василюк — украинский пилот Су-25, который 14 марта во время выполнения боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам, — рассказали в ГУР.

Пилоту пришлось пройти через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб.

Роман Василюк в плену находился в областной центральной клинической больнице Донецка.
24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым, отметили в ГУР Минобороны.
В настоящее время Василюк получает медицинскую помощь. Он уже встретился с семьей.
По его словам, уже через месяц он вернется в строй.

— Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов, — заявил Роман Василюк.

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