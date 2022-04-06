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Факты / Украина

Кабмин принял первое решение по восстановлению Украины

Маліновська Ангеліна
Кабмин

Кабмин на заседании 5 апреля урегулировал вопросы первоочередных аварийно-ремонтных работ в городах и селах, пострадавших в результате военных действий.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, благодаря этому решению регионы смогут на средства государственного бюджета закупать строительные материалы: стекло для оконных и дверных блоков, OSB-плиты, листы, брусья, доски и другие необходимые строительные материалы.

Вторым решением правительство приняло механизм обследования зданий и сооружений, пострадавших в результате военной агрессии России. К тому же, расширен круг тех, кто может этим заниматься.

— Нам нужно понимание, что можно восстановить, а что мы должны отстроить после окончания войны и возвращения к нормальной жизни. Обследование зданий и сооружений будет осуществляться после выполнения работ по разминированию, аварийно-спасательным и другим неотложным работам, – говорит представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, что Факты ICTV писали, на какую компенсацию могут рассчитывать украинцы за уничтоженное жилье.

Источник: Тарас Мельничук

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