Уже несколько недель большинство поездов УЗ жалованья. Из больших городов только по одному эвакуационному рейсу осталось. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

— Мы совсем не слышим никаких нареканий на то, что нужно платить за билеты, и я считаю, что это еще раз показывает, насколько у нас население осведомлено и сознательно и насколько хорошо жить с такими людьми в одной стране. Все понимают, что когда нужно было вывезти всех, то государство и железная дорога стали этим плечом, на которое можно было опереться. Но дальше нужно возвращаться к нормальной работе и жизни, — подчеркнул он.

Также Камышин рассказал, что УЗ не собирается повышать цены на билеты.

— В мирное время мы всегда являлись опорой для экономики Украины и боролись за свою экономику. Сейчас мы понимаем, что мы стали опорой безопасности страны, и нам нужно в первую очередь позаботиться о безопасности населения. Поэтому мы не планируем поднимать цену на билеты для пассажиров, – добавил он.

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