Его посмертное фото облетело почти весь мир. Убитый на дороге в Буче мужчина с велосипедом.

Тело 58-летнего Михаила Романюка так и пролежало на улице до освобождения города украинской армией.

Теперь мужчину уже похоронили. Его семья сейчас живет в Луцке. Однако возвращаться в Бучу пока не решаются.

Его старенькая мать рассказала о последнем дне его жизни:

— Он говорил, что не может сидеть в подвале, когда агрессоры пытаются захватить нашу землю. У меня, сказал, сердце разрывается. Он собрался в военкомат и успокаивал меня, что будет долго жить.

Его фото всколыхнуло весь мир, он ехал, чтобы записаться в местную тероборону, чтобы защищать город от озверевших оккупантов.

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– По ним стреляли со второго этажа жилого дома, – рассказала жительница Бучи Виктория Батура. – Зятю моему повезло, он уцелел, а Михаилу прилетела пуля в голову.

Женщины решили эвакуироваться. С собой взяли только документы. Из Бучи выбирались пешком, а потом встретили мужчину, который взял их в свою машину и вывез подальше. О том, что Михаил погиб, его матери рассказали позже, потому что говорят, женщина бы так и не уехала из Бучи.

– Это нельзя понять человеческим разумом, человеческим сердцем, – говорит Виктория. – Слава Богу, что мы ушли. Если бы мы остались еще на два дня, то не уверена, были бы мы сейчас живы.

Уже полтора месяца семья живет в одном из Луцких центров, где находятся люди, покинувшие свои дома.

33 дня Буча была в оккупации, а тело Михаила, как и остальных расстрелянных жителей города, пролежало там, где застала пуля русских извергов.

Похоронить его надлежащим образом удалось всего неделю назад.

— Мы несколько часов простояли у морга, — рассказала Виктория Батура. – Там стоят рефрижераторы, набитые черными мешками. Все пахнет смертью.

В Луцке семья приходит в себя от пережитых ужасов, но больше всего люди мечтают о победе над рашистами, чтобы не погибали дети, женщины и наши мужественные воины.

Возвращаться в родную Бучу пока не планируют.

— Дом цел, но морально я еще не готова, — говорит Виктория. — Я не представляю, как смогу там находиться, ходить по тем улицам, зная, что на площадке, где играют мои дети, жгли детей, возле нашего забора тоже были сожжены люди: взрослые и дети.

Фото: Владимир Коваль