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Факти / Україна / Суспільство

Заради гуманітарної допомоги: генсек ООН прибув у Київ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Заради гуманітарної допомоги: генсек ООН прибув у Київ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну. Напередодні він літав на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу, – заявив генсек ООН.

Візит генсека ООН до Москви

26  квітня Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом країни-агресора Володимиром Путіним та очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Якщо генсек ООН намагався обговорити гуманітарні проблеми та шляхи їх вирішення, то Путін з Лавровим вчергове просто транслювали свою пропаганду.

В рамках візиту до Москви генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш запропонував створити контактну групу з гуманітарних питань, яка об’єднує Росію, Україну та ООН.

Згодом стало відомо, що у розмові тет-а-тет Путін таки погодився на цю ініціативу.

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