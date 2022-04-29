По состоянию на утро 29 апреля 2022 года в Украине из-за масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибло 219 детей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По официальным данным, еще более 398 детей получили ранения разной степени тяжести.

Больше детей пострадало в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

По новым данным, в первую неделю марта на дороге возле села Красное Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2 и 14 лет.

7 марта во время вражеского артобстрела оккупантами Романовского моста в городе Ирпень получил контузию 10-летний мальчик.

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11 апреля в Харькове в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик.

28 апреля в результате обстрела вражескими войсками села Циркуны Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. В тот же день в результате обстрела Запорожья получили ранения пять человек, среди которых ребенок.

21 апреля в больницу Днепропетровской области привезли 17-летнего парня с ранениями, полученными в результате обстрелов оккупантами Мариуполя.

По данным ювенальных прокуроров, с начала войны 1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок, при этом 102 из них разрушены полностью.

К сожалению, вышеуказанные данные не являются окончательными, поскольку продолжается сбор информации с регионов, находившихся под временной оккупацией, и с территорий, где до сих пор продолжаются бои и обстрелы.

Ранее сообщалось, что в Охматдете лечат мальчика из Мариуполя – Илью Матвиенко. Он с мамой Натальей бежали от бомбежек и попали под обстрел. Маму ранило в голову, а Илье разорвало ногу. Мама впоследствии скончалась.