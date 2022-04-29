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Факти / Україна / Суспільство

В Україні від початку війни загинуло 219 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні від початку війни загинуло 219 дітей

Станом на ранок 29 квітня 2022 року в Україні через масштабну збройну агресію Російської Федерації загинуло 219 дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За офіційними даними, ще понад 398 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

За новими даними, в перший тиждень березня на дорозі біля села Красне Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, в результаті чого загинули діти – двох та 14 років.

7 березня під час ворожого артобстрілу окупантами Романівського мосту в місті Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.

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11 квітня у Харкові внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами села Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка. Того ж дня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення п’ятеро людей, серед яких дитина.

21 квітня до лікарні Дніпропетровської області привезли 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя.

За даними ювенальних прокурорів, з початку війни 1 556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань, при цьому 102 з них зруйновано повністю.

На жаль, вищезазначені дані не є остаточними, адже продовжується збір інформації з регіонів, які перебували під тимчасовою окупацією, та з територій, де досі тривають бої та обстріли.

Раніше повідомлялося, що в Охматдиті лікують хлопчика з Маріуполя – Іллю Матвієнка. Він з мамою Наталею втікав від бомбардувань і потрапив під обстріл. Маму поранило в голову, а Іллі розірвало ногу. Мама згодом померла.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pexels

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