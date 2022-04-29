Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с территории Белоруси. На Волынском и Полесском направлениях белорусские силы продолжают выполнять задачи по усилению участка границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они проверяли готовность авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Беларуси.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения росссийские войска развернули сборные пункты поврежденных машин, пункты ремонта и восстановления вражеской техники.

В Приднестровье Россия продолжает распространять информацию через прокремлевские СМИ о якобы угрозах мирным жителям со стороны Украины. В частности, наемники РФ распространяют сообщения об “очередном случае” применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.