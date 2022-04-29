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Факты / Украина / Общество

Остается угроза ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси – Генштаб ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
Остается угроза ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси – Генштаб ВСУ

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с территории Белоруси. На Волынском и Полесском направлениях белорусские силы продолжают выполнять задачи по усилению участка границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они проверяли готовность авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Беларуси.

Фото: Генштаб ВСУ

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения росссийские войска развернули сборные пункты поврежденных машин, пункты ремонта и восстановления вражеской техники.

В Приднестровье Россия продолжает распространять информацию через прокремлевские СМИ о якобы угрозах мирным жителям со стороны Украины. В частности, наемники РФ распространяют сообщения об “очередном случае” применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Офис президента, Getty Images, УНИАН

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