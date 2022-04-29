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Факти / Україна / Суспільство

Залишається загроза ракетних ударів по Україні з боку Білорусі – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Залишається загроза ракетних ударів по Україні з боку Білорусі – Генштаб ЗСУ

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах України з території Білорусі. На Волинському та Поліському напрямках білоруські сили продовжують виконувати завдання з посилення ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вони перевіряли готовність авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони Білорусі.

Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках нарощення системи матеріально-технічного забезпечення російські війська розгорнули збірні пункти пошкоджених машин, пункти ремонту та відновлення ворожої техніки.

У Придністров’ї Росія продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ про начебто загрози мирним жителям з боку України. Зокрема, найманці РФ поширюють повідомлення про “черговий випадок” застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Офіс президента, Getty Images, УНІАН

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