Больно осознавать: в дома мариупольцев наемники РФ заселяют чужих людей

В Мариуполе в дома местных жителей, уехавших с временно оккупированной территории города, российские наемники заселяют неизвестных людей. Фейковое разрешение на это выдает так называемый сельсовет, работающий под флагом “ДНР”.

По данным Мариупольского городского совета, об этом сообщила жительница поселка Старый Крым. По ее словам, она узнала раньше о заселенных в ее доме людях. Однако женщина до последнего надеялась, что это была ее сестра из другого микрорайона города.

– О том, что у меня живут люди, я узнала раньше. Но из-за того, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 микрорайона. Но сегодня мне сообщили, что “сельсовет” дал “разрешение” определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе, — отметила жительница мариупольского поселка.

В городском совете отметили, что это не единичный случай, когда российские наемники заселяют чужих людей в дома и квартиры мирных жителей, которых сами же оставили без крыши над головой.

К тому же, когда владельцы дома приезжают за своими вещами, новые жители могут их просто не отдать. В горсовете убеждены: это свидетельствует о том, что на временно оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие.