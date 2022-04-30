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Факти / Україна / Суспільство

Ми хочемо врятувати людей з Азовсталі: мер Маріуполя закликав РФ відкрити гуманітарний коридор

Юля Захарченко редакторка стрічки
маріуполь

Російська Федерація не дає можливості організувати безпечну евакуацію жителів Маріуполя. Понад 100 тис. місцевих чекають на порятунок, залишаючись під обстрілами військових країни-агресора.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що зараз відбувається у міст попри заклик Папи Римського та іноземних державних діячів до країни-агресора дати можливість людям вийти з заводу Азовсталь.

– Я хочу, щоб ми всі однаково розуміли, хто такий ворог. Хто дає право жити, а кому вмирати у Маріуполі? Це той, хто 24 лютого оголосив війну. Володимир Путін. Російські війська, які дуже швидко взяли в облогу наше місто, завдавали йому руйнівних ударів з ворожої артилерії або авіації. Майже на 90% зруйнували все, що ми мали. Наші будинки, школи, лікарні, драматичний театр і пологовий будинок, – нагадав Вадим Бойченко.

На думку мера Маріуполя, Путін не дає можливості безпечно евакуювати місцевих жителів. Водночас Україна прагне врятувати своїх громадян та закликає відкрити гуманітарний коридор.

– На жаль, це дуже складно, тому що лише він (Путін, – Ред.) вирішує, кому жити, а кому ні. Нагадаю, що 10 березня, коли ворожа авіація знищила пологовий будинок у Маріуполі, Кулеба зустрівся з Лавровим у Туреччині. Вони тоді багато часу витратили на те, щоб обговорити цю евакуацію. На жаль, висновок – не буде евакуації, тому що Лавров не може особисто ухвалити рішення про Маріуполь.

Зараз відбувається те саме. Ми благаємо сьогодні всіх міжнародних партнерів об’єднатися заради однієї цілі – врятувати життя місцевого населення та тих людей, які сьогодні перебувають в укритті на Азовсталі, – закликав мер Маріуполя.

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Фото: Depositphotos

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