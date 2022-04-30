Ми хочемо врятувати людей з Азовсталі: мер Маріуполя закликав РФ відкрити гуманітарний коридор

Російська Федерація не дає можливості організувати безпечну евакуацію жителів Маріуполя. Понад 100 тис. місцевих чекають на порятунок, залишаючись під обстрілами військових країни-агресора.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що зараз відбувається у міст попри заклик Папи Римського та іноземних державних діячів до країни-агресора дати можливість людям вийти з заводу Азовсталь.

– Я хочу, щоб ми всі однаково розуміли, хто такий ворог. Хто дає право жити, а кому вмирати у Маріуполі? Це той, хто 24 лютого оголосив війну. Володимир Путін. Російські війська, які дуже швидко взяли в облогу наше місто, завдавали йому руйнівних ударів з ворожої артилерії або авіації. Майже на 90% зруйнували все, що ми мали. Наші будинки, школи, лікарні, драматичний театр і пологовий будинок, – нагадав Вадим Бойченко.

На думку мера Маріуполя, Путін не дає можливості безпечно евакуювати місцевих жителів. Водночас Україна прагне врятувати своїх громадян та закликає відкрити гуманітарний коридор.

– На жаль, це дуже складно, тому що лише він (Путін, – Ред.) вирішує, кому жити, а кому ні. Нагадаю, що 10 березня, коли ворожа авіація знищила пологовий будинок у Маріуполі, Кулеба зустрівся з Лавровим у Туреччині. Вони тоді багато часу витратили на те, щоб обговорити цю евакуацію. На жаль, висновок – не буде евакуації, тому що Лавров не може особисто ухвалити рішення про Маріуполь. Зараз відбувається те саме. Ми благаємо сьогодні всіх міжнародних партнерів об’єднатися заради однієї цілі – врятувати життя місцевого населення та тих людей, які сьогодні перебувають в укритті на Азовсталі, – закликав мер Маріуполя.