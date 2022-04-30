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Факты / Украина / Общество

Войска РФ добивают Камышеваху: Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области

Юля Захарченко редактор ленты
Войска РФ добивают Камышеваху: Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области

Российские войска постоянно обстреливают поселок городского типа Камышеваха в Луганской области. В результате вражеского огня разрушены школа и многоквартирный дом.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что армия Российской Федерации добивает Камышеваху – информация о жертвах уточняется.

— Россияне добивают Камышеваху — разрушены школа и многоквартирный дом. Плотный огонь в Попаснянской общине днем ​​30 апреля, – рассказал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, один из вражеских снарядов попал в местную школу, также разрушено здание сельского совета.

Сергей Гайдай добавил, что зафиксировано попадание в двухэтажный дом, откуда еще не эвакуировались двое местных жителей. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Всего в поселке городского типа осталось около 100 человек.

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Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА

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