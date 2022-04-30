Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що армія Російської Федерації обстрілює Комишуваху. Інформація щодо жертв уточнюється.

– Росіяни добивають смт Комишуваха, що в Луганській області – зруйновано школу та багатоквартирний будинок. Щільний вогонь у Попаснянській громаді вдень 30 квітня, – розповів Сергій Гайдай.

За словами глави Луганської ОВА, один з ворожих снарядів потрапив у місцеву школу, також зруйновано будівлю сільської ради.

Сергій Гайдай додав, що зафіксовано ураження двоповерхового будинку, звідки ще не евакуювалися двоє місцевих жителів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Загалом у селищі міського типу залишилося близько 100 людей.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА