Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 66 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині

Юля Захарченко редакторка стрічки
Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що армія Російської Федерації обстрілює Комишуваху. Інформація щодо жертв уточнюється.

– Росіяни добивають смт Комишуваха, що в Луганській області – зруйновано школу та багатоквартирний будинок. Щільний вогонь у Попаснянській громаді вдень 30 квітня, – розповів Сергій Гайдай.

За словами глави Луганської ОВА, один з ворожих снарядів потрапив у місцеву школу, також зруйновано будівлю сільської ради.

Сергій Гайдай додав, що зафіксовано ураження двоповерхового будинку, звідки ще не евакуювалися двоє місцевих жителів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Загалом у селищі міського типу залишилося близько 100 людей.

Читайте
Ми хочемо врятувати людей з Азовсталі: мер Маріуполя закликав РФ відкрити гуманітарний коридор

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка