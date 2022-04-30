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Факты / Украина / Общество

Войска РФ запугивают мариупольцев “листовками о правилах оккупации” — Денисова

Юля Захарченко редактор ленты
Войска РФ запугивают мариупольцев “листовками о правилах оккупации” — Денисова

В Мариуполе российские войска ограничивают свободу передвижения мирных жителей и осуществляют принудительную “фильтрацию” в поиске так называемых “нацистских боевиков”. Оккупанты распространяют листовки с ответами на вопросы об условиях жизни во временно оккупированном городе.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что на бумаге захватчики ответили на основные вопросы, которыми могут интересоваться жители Мариуполя. Например, можно ли снять наличные деньги с карт украинских банков.

Фото: Людмила Денисова

— Там определено, что на территории города действуют те же правила, что и в так называемой “ДНР”. Соответственно, ни сделать перевод средств, ни снять наличные со счетов невозможно, — подчеркнула уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

В листовке наемники Российской Федерации отметили, что так называемым “законодательством” не предусмотрена компенсация за разрушенное жилье или возмещение расходов на его восстановление.

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По словам Людмилы Денисовой, особое внимание на листовке уделено правилам так называемой “верификации”, то есть “фильтрации” местных жителей для обнаружения “боевиков”.

Без прохождения “фильтрации” жители Мариуполя не могут выехать даже на территорию временно оккупированного Донецка или в пределах области. Движение частными автомобилями в оккупированную часть Донбасса оккупанты разрешают исключительно в составе колонны.

Людмила Денисова добавила, что через листовки российские наемники пытаются запугать мариупольцев. Захватчики рассказывают, что якобы во время пребывания на подконтрольной Украине территории всем мужчинам призывного возраста дают повестку и направляют на фронт. Жители, которые смогут уехать из Мариуполя и захотят вернуться во временно оккупированный город, будут вынуждены пройти повторную принудительную “фильтрацию”, отметила Денисова.

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Фото: Getty Images

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