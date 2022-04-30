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Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ залякують маріупольців “листівками про правила окупації” – Денісова

Юля Захарченко редакторка стрічки
Війська РФ залякують маріупольців “листівками про правила окупації” – Денісова

У Маріуполі російські війська обмежують свободу пересування мирних жителів та здійснюють примусову “фільтрацію”, шукаючи так званих “нацистських бойовиків”. Окупанти розповсюджують листівки з відповідями на запитання про умови життя у тимчасово окупованому місті.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що на папері загарбники надали відповіді на основні питання, якими можуть цікавитися жителі Маріуполя. Наприклад, чи можливо зняти готівкові гроші з карток українських банків.

Фото: Людмила Денісова

– Там визначено, що на території міста діють ті самі правила, що й у так званій “ДНР”. Відповідно, ні зробити переказ коштів, ні зняти готівку з рахунків не є можливим, – наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

У листівці найманці Російської Федерації зазначили, що так званим “законодавством” не передбачено компенсацію за зруйноване житло або відшкодування витрат на його відновлення.

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За словами Людмили Денісової, окрему увагу на листівці приділено правилам так званої “верифікації”, тобто “фільтрації” місцевих жителів для виявлення “бойовиків”.

Без проходження “фільтрації” жителі Маріуполя не можуть виїхати навіть на територію тимчасово окупованого Донецька або у межах області. Рух приватними автомобілями в окуповану частину Донеччини окупанти дозволяють виключно у складі колони.

Людмила Денісова додала, що через листівки російські найманці намагаються залякати маріупольців. Загарбники розповідають, що нібито у разі перебування на підконтрольній Україні території всім чоловікам призовного віку дають повістку та направляють на фронт. Жителі, які зможуть виїхати з Маріуполя та захочуть повернутися у тимчасово окуповане місто, будуть змушені повторно пройти примусову “фільтрацію”, зазначила Денісова.

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Фото: Getty Images

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