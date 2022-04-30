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Факти / Україна / Суспільство

Виправдовував російську агресію: на Харківщині повідомили про підозру служителю храму

Юля Захарченко редакторка стрічки
Виправдовував російську агресію: на Харківщині повідомили про підозру служителю храму

У Харківській області повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував у соціальних мережах повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти мирних жителів України. Ще рік тому він підпорядковувався Московському патріархату.

За даними Харківської обласної прокуратури, служитель храму з Дергачівського району поширював в інтернеті матеріали, які “дають пояснення” російській агресії. Слідство встановило, що ще минулого року чоловік підпорядковувався УПЦ МП.

Служителю храму повідомили про підозру за фактом виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (за частиною 1 статті 436-2 чинного Кримінального кодексу).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає виправні роботи до двох років, арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення у соціальних мережах матеріалів із запереченням та виправдуванням збройної агресії РФ. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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