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Факты / Украина / Общество

За сутки было отбито шесть атак и уничтожено многочисленное количество вражеской техники

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
війна в Україні

За сутки оперативно-тактическая группировка Восток отбила шесть атак врага.

Группировка Восток также сообщает о многочисленных потерях российской армии.

30 апреля уничтожено:

  • личного состава – 81;
  • три танка;
  • шесть БМП;
  • пять БТР;
  • один минометный расчет;
  • пять АТТ;
  • один самолет;
  • один БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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