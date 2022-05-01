За сутки было отбито шесть атак и уничтожено многочисленное количество вражеской техники

За сутки оперативно-тактическая группировка Восток отбила шесть атак врага.
Группировка Восток также сообщает о многочисленных потерях российской армии.
30 апреля уничтожено:
- личного состава – 81;
- три танка;
- шесть БМП;
- пять БТР;
- один минометный расчет;
- пять АТТ;
- один самолет;
- один БпЛА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Related video