За сутки было отбито шесть атак и уничтожено многочисленное количество вражеской техники

За сутки оперативно-тактическая группировка Восток отбила шесть атак врага.

Группировка Восток также сообщает о многочисленных потерях российской армии.

30 апреля уничтожено:

личного состава – 81;

три танка;

шесть БМП;

пять БТР;

один минометный расчет;

пять АТТ;

один самолет;

один БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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