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Факти / Україна / Суспільство

За добу було відбито шість атак та знищено численну кількість ворожої техніки

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
війна в Україні

За добу оперативно-тактичне угрупування Схід відбило шість атак ворога.

Угрупування Схід також повідомляє про численні втрати російської армії.

30 квітня було знищено:

  • особового складу – 81;
  • три танки;
  • шість БМП;
  • п’ять БТР;
  • один мінометний розрахунок;
  • п’ять АТТ;
  • один літак;
  • один БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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