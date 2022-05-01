За добу було відбито шість атак та знищено численну кількість ворожої техніки

За добу оперативно-тактичне угрупування Схід відбило шість атак ворога.

Угрупування Схід також повідомляє про численні втрати російської армії.

30 квітня було знищено:

особового складу – 81;

три танки;

шість БМП;

п’ять БТР;

один мінометний розрахунок;

п’ять АТТ;

один літак;

один БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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