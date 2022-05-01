За добу було відбито шість атак та знищено численну кількість ворожої техніки

За добу оперативно-тактичне угрупування Схід відбило шість атак ворога.
Угрупування Схід також повідомляє про численні втрати російської армії.
30 квітня було знищено:
- особового складу – 81;
- три танки;
- шість БМП;
- п’ять БТР;
- один мінометний розрахунок;
- п’ять АТТ;
- один літак;
- один БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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