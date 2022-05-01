Синій і жовтий не пасують коричневій РФ: Подоляк про російську z-пропаганду

Країна-агресор Росія добровільно та у короткі терміни ізолювала себе від світу, зруйнувавши всі пропагандистські фішки десятиліття. Відтепер це все мертве, переконаний радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Росія настільки “впевнена” у своїй “правоті”, що всередині країни та на тимчасово окупованих територіях істерично затримує учасників навіть одиночних пікетів, на яких люди тримають у руках порожні плакати або з написом: Ні війні. РФ використовує сльозогінний газ, бронетранспортери, автоматичну стрілянину зі стрілецької зброї у центрі міст півдня України, щоб захиститись від масових проукраїнських протестів, – зазначив радник глави Офісу президента.

За словами Михайла Подоляка, Росія відключила свою країну від будь-яких альтернативних джерел комунікації, зокрема, соціальних мереж. Зараз держава-агресор намагається відключити зв’язок та інтернет у південній області України, щоб здійснювати брехливу та крикливу z-пропаганду.

– РФ панічно перефарбовує на всій території Росії жовто-блакитні кольори. Правильно, ні жовтий, ні синій сучасній коричневій Росії не підходять. На окупованих територіях ключовою ідеєю РФ стало відновлення пам’ятників Леніну. Виявилося, що цей раритет є єдиним z-символом нового “русского міра”. До речі, російський воїн з унітазом – пам’ятники нової Росії, – наголосив Михайло Подоляк.

На його думку, іноземні країни зробили Росію вигнанцем у сучасному світі, навіть всі світові зірки підтримали Україну. Росія тепер офіційно є автором нової людиноненависницької ідеології – рашизма (геноциду за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові вбивства мирних громадян), додав Подоляк.