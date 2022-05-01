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Факти / Україна / Суспільство

Україна – це свобода: у Києві відбулась зустріч Зеленського і спікера Палати представників США

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна – це свобода: у Києві відбулась зустріч Зеленського і спікера Палати представників США

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Глава держави подякував за зусилля для захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

– США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації. Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це, – заявив Володимир Зеленський.

На думку президента, звернення лідера США Джо Байдена до американського Конгресу з метою надання Україні фінансової допомоги в розмірі $33 млрд – це важливий крок.

Спікер Палати представників Конгресу США наголосила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу. Америка готова допомагати нашій державі, поки не завершиться повномасштабна російська агресія. На думку Пелосі, Україна – це кордон свободи.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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