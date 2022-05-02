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Они заплатят за эти жизни…
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Факты / Украина / Общество

В Украине из-за войны пострадали 624 ребенка, из них 219 погибли

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине из-за войны пострадали 624 ребенка, из них 219 погибли

С начала широкомасштабной войны в Украине, по официальным подсчетам, погибли 219 детей, более 405 получили различные ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное количество погибших детей не изменилось, однако возросло количество раненых — более 405. Вчера было 404 ребенка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Как стало известно, 29 апреля в результате артобстрела российскими оккупантами села Времовка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний парень.


Из-за ежедневных бомбардировок и вражеских обстрелов повреждено 1 570 учебных заведений, из них 111 разрушены полностью.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из Азовстали было эвакуировано более 100 женщин, детей и пожилых людей, их везут в Запорожье.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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