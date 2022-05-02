З початку широкомасштабної війни в Україні, за офіційними підрахунками, загинуло 219 дітей, ще понад 405 отримали різні поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули, не змінилася, проте зросла кількість поранених – понад 405. Вчора було 404 дитини.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Як стало відомо, 29 квітня внаслідок артобстрілу російськими окупантами села Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопець.

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