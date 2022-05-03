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Факты / Украина / Общество

Харьковщина: сотни квартир и домов снова с газоснабжением

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Пошкоджений газопровід у Лисичанську Луганської області

В Харькове по состоянию на вторник, 3 мая, подключили к газоснабжению 473 квартиры в трех жилых домах. Еще 500 абонентов подключили к газу в поселке Черкасская Лозовая.

О восстановлении Харьковщины по состоянию на 3 мая рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Харькове также завершили ремонт участков теплотрассы и вывезли 7600 м3 твердых бытовых отходов.

— В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800, — сказал Тимошенко.

В Чугуеве ремонтируют сети водоснабжения на улице Пирогова и завершили уборку скверов.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Дергачах вернули электроснабжение для 100 абонентов.

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