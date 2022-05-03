Харьковщина: сотни квартир и домов снова с газоснабжением

В Харькове по состоянию на вторник, 3 мая, подключили к газоснабжению 473 квартиры в трех жилых домах. Еще 500 абонентов подключили к газу в поселке Черкасская Лозовая.
О восстановлении Харьковщины по состоянию на 3 мая рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Харькове также завершили ремонт участков теплотрассы и вывезли 7600 м3 твердых бытовых отходов.
— В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800, — сказал Тимошенко.
В Чугуеве ремонтируют сети водоснабжения на улице Пирогова и завершили уборку скверов.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Дергачах вернули электроснабжение для 100 абонентов.
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