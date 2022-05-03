Харківщина: сотні квартир та будинків знову із газопостачанням

У Харкові станом на вівторок, 3 травня, під’єднали до газопостачання ще 473 квартири у трьох житлових будинках. Ще 500 абонентів під’єднали до газу в селищі Черкаська Лозова.
Про відновлення Харківщини станом на третє травня розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, в Харкові також завершили ремонт ділянок теплотраси та вивезли 7600 м3 твердих побутових відходів.
– У Дергачах щодня до електропостачання підключають все більше споживачів, за добу під’єднано ще 800, – сказав Тимошенко.
У Чугуєві ремонтують мережі водопостачання на вулиці Пирогова та завершили прибирання скверів.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що в Дергачах повернули електропостачання для 100 абонентів.
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