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Факти / Україна / Суспільство

Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно

Юля Захарченко редакторка стрічки
Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно

Російська Федерація навантажила на своє судно у тимчасово окупованому Криму 27 тис. тонн вкраденого українського зерна та спробувала продати його Єгипту. Після відмови російське судно змінило напрямок руху на Ліван та Сирію.

Судно Матрос Позинич, яке входить до підсанкційної російської Об’єднаної суднобудівної корпорації, з 27 тис. тонн нашого зерна прямувало до єгипетського порту Александрія. Російські окупанти продовжують викрадати та вивозять зерно з тимчасово окупованої території України.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що українські дипломати завадили Росії доставити ці 27 тис. тонн зерна в Александрію. МЗС України вже звернулося до ліванських та сирійських органів, щоб вони арештували крадений вантаж, якщо російське судно зайде в їхні порти.

Ніколенко наголосив, що спустошення тимчасово захоплених населених пунктів на Херсонщині, вивезення зерна та сільськогосподарської техніки підриває не лише продовольчу безпеку України, але і значної частини світу, залежної від продовольства нашої держави.

Загалом російські найманці вже вивезли 400 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Окупанти погрожують українським аграріям націоналізацією підприємств.

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Джерело: ЕП

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Фото: Depositphotos

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