В Броварах Киевской области раздались громкие взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал Новости Броварского р-н.
Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.
Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.
Читайте
Бои на Азовстали и ракетные удары по Николаеву: что происходит на 70-е сутки войны в Украине (онлайн)
Related video