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Факты / Украина / Общество

В Броварах раздался громкий взрыв

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В Броварах раздался громкий взрыв

В Броварах Киевской области раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Новости Броварского р-н.

Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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