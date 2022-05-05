В Броварах Киевской области раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Новости Броварского р-н.

Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.

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