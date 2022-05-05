У Броварському районі Київської області пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини Броварського р-н.
Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.
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