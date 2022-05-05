У Броварському районі Київської області пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Броварського р-н.

Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.