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Факти / Україна / Суспільство

У Броварському районі пролунав гучний вибух

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У Броварському районі пролунав гучний вибух

У Броварському районі Київської області пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Броварського р-н.

Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.

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