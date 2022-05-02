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Факты / Украина / Общество

Варшавская, Реактивные гуси и Байрактарская: как в Киеве хотели переименовать станции метро

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Метро Києва

Первый этап сбора предложений для переименования пяти станций Киевского метро завершен. Свои идеи представили 18 812 желающих.

Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. По его словам, для следующего этапа рейтингирования отобрали по пять самых популярных вариантов для каждой станции.

Среди вариантов, которые поступили для станций:

  • Минская – Варшавская и Вышгородская;
  • Героев Днепра – Героев Мариуполя или Героев Украины;
  • Дружбы народов – Ботаническая и Европейская;
  • Площадь Льва Толстого – Василия Стуса или Лины Костенко;
  • Берестейская – Бучанская и Ирпенская.

Виктор Брагинский добавил, что среди предложений встречались и экзотические варианты. К примеру, для Минской предложили названия Борщ, Реактивные гуси и Тракторная.

Станцию ​​Героев Днепра некоторые участники опроса видели как станцию ​​Имени Магистра Йоды или Пушистых котиков. Берестейскую предлагали переименовать в Паляницу, а Дружбы народов – в Байрактарскую или Чернобаевскую. Среди вариантов для Героев Днепра была Красная калина.

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Второй этап онлайн-голосования продлится до 9 мая. Сделать свой выбор можно по ссылке. После этого результаты будут обработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.

К слову, в пределах большого переименования одну из улиц Киева предлагают назвать в честь борща, чтобы защитить от попыток РФ присвоить украинское блюдо. С такой инициативой выступил известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Фото: Depositphotos

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