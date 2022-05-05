Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що у Києві треба продовжувати відмовлятися від радянської символіки.

Йдеться про серп і молот на мосту Патона та щит скульптури Батьківщина-мати. Також державний діяч вважає, що треба перенести могилу радянського воєначальника Ватутіна на Лук’янівський цвинтар. Послання арки дружби народів теж можна змінити.

– Серп і молот треба терміново прибрати, але я не вважаю, що треба руйнувати пам’ятник Ватутіну. Його слід перенести на військовий Лук’янівський цвинтар, бо він боровся з нацизмом у Другій світовій війні, – розповів Дробович.

Глава УІНП додав, що раніше велися переговори з нащадками Ватутіна про перенесення могили, але певного моменту вони припинили виходити на зв’язок.

З юридичної точки зору останки людини лежать у парку, який перебуває на балансі у місцевої влади. Це нестандартне рішення, якщо порівнювати із практикою європейських країн.

Щодо радянської символіки, то майже всі питання вже вирішені щодо демонтажу – визначено процедуру, етапи, бюджети, і навіть знайдено спонсорів для цього проєкту. Тепер залишилося лише дочекатися дозволу від Міністерства культури та інформаційної політики чи розпорядження Кабміну.

Антон Дробович додав, що Арка дружби народів із тріщиною дуже лаконічно та вдало відображає сьогоднішні реалії.