Російська пропаганда з кожним днем намагається все більш зухвало брехати як власним громадянам, так і міжнародній спільноті.

На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

За його словами, найбільш примітивним фейком російської пропаганди стала новина про візит американської акторки Анджеліни Джолі до України.

Російська пропаганда заявила, що візит Джолі був терміново організований з метою начебто відволікти увагу від ситуації у Маріуполі та Азовсталі. Така новина було опублікована на російському федеральному телеканалі Росія24.

– Можу стверджувати, що її візит відбувся за ініціативи самої американської акторки. Така брехня на такому високому рівні вкотре доводить, що вірити російській владі не можна. Вона навіть на офіційному рівні готова казати на чорне – біле. Причина брехні у випадку з Анджеліною Джолі – це те, що світова спільнота звернула увагу на ті безчинства, які виконують росіяни на українській території, – зазначив Лещенко.

Лещенко повідомив і про ще один фейк від Росія24. Росіяни опублікували новини, що начебто Україна демонстративна відмовилась від жителів Херсонської області, відключивши там мобільний зв’язок.

– Це брехня. Україна не відключала мобільний зв’язок для Херсонщини, цей зв’язок зник через знищення інфраструктури в наслідок бойових дій, розв’язаних самою Росією, – наголошує Лещенко.

Лещенко також згадав і про приїзд головного пропагандиста РФ Володимира Соловйова до тимчасово окупованого Маріуполя.

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На фото, опублікованому у російських ЗМІ, Соловйов стоїть біля комбінату ім. Ілліча у шоломі та бронежилеті.

– Соловйов чомусь не ходить по місту без бронежилета та шолома, хоча вже не перший тиждень росіяни стверджують, що вони все контролюють у цьому місті і повністю оточили так званих, як вони брешуть, “націоналістів” на Азовсталі, – каже Лещенко.

Ще один фейк від російської пропаганди – відео російського журналіста Олександра Коца, де він повідомляє про збиття ППО РФ українських Байрактарів.

– У чому брехня? Брехня полягає у тому, що за російською ж версією, вони вже давно знищили усі українські байрактари. Вони ще у березні повідомили про знищення передостаннього українського байрактару. Потім, минулого тижня, вони казали, що знищили українські байрактари над Росією. На цьому тижні, вони вже повідомили про збиття трьох байрактарів, – каже Лещенко.

Лещенко закликав українців бути пильними та вірити лише перевіреній інформації з офіційних джерел.