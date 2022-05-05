Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина / Общество

Зло не знает, что такое государственные границы: обращение Зеленского к датскому народу

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Зло не знает, что такое государственные границы: обращение Зеленского к датскому народу

Сегодня годовщина освобождения Дании из под нацистской оккупации. Именно в этот день завершились пять долгих лет оккупации страны нацистами.

Именно так Президент Украины Владимир Зеленский начал свое новое обращение к датского народа.

— Я помню, как обращался к вам и к Фолькетинге на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Я говорил тогда, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодня-уже 1993 ракеты. Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам, — сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что захватчики убили уже 220 украинских детей. Это не учитывая временно оккупированные территории.

— 29-го марта, я говорил вам, что российские оккупанты разрушили 773 образовательных объекта в нашей стране. А на сегодня — уже вдвое больше. 1584. Это детские сады, школы, университеты. Вот против чего воюет российская армия в Украине, — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Российское государство еще не готово остановить войну. Там еще мечтают о захвате Украины и других европейских стран. Там еще мечтают о том, что свобода в Европе должна исчезнуть. Но их мечты не должны осуществиться, подчеркнул Владимир Зеленский.

— Никто сейчас не скажет, сколько еще дней продлится эта война, развязанная Российской Федерацией. Но я верю, что наш День освобождения приближается, — сказал Зеленский.

Читайте
Россияне не понимают слово "денацификация": Кремль решил сменить методичку

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка