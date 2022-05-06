В Броварах запретили деятельность церквей Московского патриархата — мэр города

В Броварах Киевской области городской совет запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины.
Отмечается, что запрет будет действовать на время военного положения.
Об этом сообщил в Telegram мэра Броваров Игорь Сапожко.
— Только что решением сессии Броварского городского совета была прекращена деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата — Ред.) на территории общины, — отметил он.
По словам Сапожко, будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы.
В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия.
Кроме того, Сапожко сообщил, что депутаты Броварского городского совета поддержали дерусификацию в городе. Городской совет принял решение переименовать около 30 улиц, названия которых связаны с Россией.
— 6 мая на сессии Броварского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц и переулков города Бровары. Изменения касаются 34 названий, — отметил мэр Броваров.