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Факты / Украина / Общество

В Броварах запретили деятельность церквей Московского патриархата — мэр города

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Ігор Сапожко

В Броварах Киевской области городской совет запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины.

Отмечается, что запрет будет действовать на время военного положения.

Об этом сообщил в Telegram мэра Броваров Игорь Сапожко.

— Только что решением сессии Броварского городского совета была прекращена деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата — Ред.) на территории общины, — отметил он.

По словам Сапожко, будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы.

В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия.

Кроме того, Сапожко сообщил, что депутаты Броварского городского совета поддержали дерусификацию в городе. Городской совет принял решение переименовать около 30 улиц, названия которых связаны с Россией.

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— 6 мая на сессии Броварского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц и переулков города Бровары. Изменения касаются 34 названий, — отметил мэр Броваров.

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