Станции в метро в Киеве нужно переименовать с умом: историк забраковал часть вариантов

Историк Александр Алферов рассказал, как не стоит переименовывать станции метро в Киеве, чтобы не вызвать дискомфорт и путаницу у людей.

Так, он напомнил, что КГГА провела опрос, чтобы узнать, какие варианты переименования связанных со страной-агрессором станций предлагают украинцы.

– Хотели назвать как станцию Европейская – но у нас есть Европейская площадь, это вызовет определенный дискомфорт у людей, которые будут ехать на метро Европейскую и не выходить на Европейскую площадь. Вместе с тем у нас два Ботанических сада, и из-за этого также будет путаница, – пояснил Алферов.

Он добавил, что многим станциям пытаются дать имена каких-либо известных людей, что, по его словам, не соответствует закону.

– Станции метро могут иметь названия в честь площадей, на которые они выходят – как, к примеру, площадь Льва Толстого или Тараса Шевченко. Соответственно, переименовать Льва Толстого на Василия Стуса необходимо, создавая площадь Василия Стуса. Чтобы станция метро имела название Василия Стуса. Но есть улица и сквер Василия Стуса, которые находятся в совершенно другом районе. Соответственно, возникает путаница: выход из метро не ведет непосредственно к объекту, – подчеркнул историк.

Также среди победивших вариантов в голосовании на переименование была станция Лины Костенко, однако такой вариант Алферов также считает неприемлемым, так как Костенко, к счастью, жива, а потому ее именем нельзя называть улицы или станции.